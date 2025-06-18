رئيس الوزراء: نعمل على جميع السيناريوهات اللازمة لما بعد حرب إسرائيل وإيران

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن التداعيات شديدة السرعة للحرب الإيرانية الإسرائيلية خطيرة للغاية، ومنذ يوم الجمعة الماضي كان هناك تواصل مع الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي ومتابعة لتأمين احتياجات الدولة وسيناريوهات طول النزاع ولذلك قمنا بتشكيل لجنة للأزمات لهذه القضية برئاستي وعضوية الجهات السيادية والوزراء المعنيين لوضع السيناريوهات اللازمة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نتابع كل السيناريوهات ونعمل على ضمان استقرار السوق والشأن الداخلي بغض النظر عن مدة طول النزاع الإيراني الإسرائيلي.

وأضاف: سنتخذ خطوات في الشأن الداخلي حال استمر النزاع الإسرائيلي الإيراني، والرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى كان يحذر من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد يجر المنطقة لحرب إقليمية وهذا ما حدث بالفعل خلال الأيام الأخيرة.

وواصل: نتحسب جيدا لهذا الأمر وهذا ما قمنا به لتأمين كافة الاحتياجات وحاليًا نحن لدينا مخزون آمن من السلع الأساسية يتجاوز الـ 6 أشهر.

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