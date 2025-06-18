الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تنس الطاولة، إنبي يحتج على تأجيل مباراة الأهلي في نهائيات الدوري

تنس الطاولة، فيتو
تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تقدم مسئولو نادي إنبي باحتجاج رسمي على قرار اتحاد تنس الطاولة بتأجيل مباراة الأهلي أمام ألعاب دمنهور في الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري الممتاز، لتقام في الفترة المسائية بدلا من إقامتها في الفترة الصباحية.

وتلقى أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة اتصالا هاتفيا من أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي للاحتجاج على قرار تأجيل مباراة النادي الأهلي بالمخالفة للوائح المنظمة للمسابقات وللجدول المعلن مسبقا.

وقرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة تأجيل انطلاق مباراة النادي الأهلي في الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري الممتاز لتقام في السادسة مساء بدلا من الواحدة ظهرا، وذلك على أمل صدور قرار نهائي بشأن أزمة قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر  بناء على الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

ويشهد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي أزمة كبيرة بسبب التراجع في قرار أحقية النادي الأهلي بضم لاعبي المنتخب يوسف عبد العزيز وخالد عصر، بعد صراع بينه وبين نادي إنبي.

وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من اتحاد تنس الطاولة بتعليق مشاركة يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع النادي الأهلي في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في قراره أن التعليق جاء لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للبت في أزمة قيد اللاعبين.

ورفض الأهلي قرار اتحاد تنس الطاولة متمسكا بحقه في مشاركة اللاعبين في نهائيات الدوري الممتاز خاصة وأن الاتحاد أقر قي وقت سابق بأحقية القلعة الحمراء في قيد كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد تنس الطاولة يرفض من خلاله قرار تعليق مشاركة اللاعبين المذكورين في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في خطابه أن تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في الأزمة مخالفا لكل اللوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أن اللوائح أنصفته في أزمة قيد اللاعبين ضمن صفوفه وأن ما يحدث حاليا من جانب اتحاد تنس الطاولة هو أمر غير مقبول.
وتمسك النادي الأهلي بحقه في قيد اللاعبين رافضا قرار اتحاد تنس الطاولة بتشكيل لجنة لشئون اللاعبين بشكل مفاجئ من أجل إعادة فتح ملف لاعبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنس الطاولة الأهلي أنبي النادي الأهلي أشرف حلمي

مواد متعلقة

قرار مخالف، الأهلي يتحدى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة إيقاف لاعبيه

تنس الطاولة، هنا جودة تتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي

تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في بطولة العالم

تنس الطاولة، يسرا حلمي تودع منافسات الفردي ببطولة العالم

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر من الأهلي وانتقاله للزمالك

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية