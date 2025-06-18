الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شائعة استشهاد بطل يوسف الصديق تثير الجدل، ومدير أعمال مصطفى زماني يكشف الحقيقة

الفنان مصطفي زماني،
الفنان مصطفي زماني، فيتو

تصدر اسم النجم الإيراني مصطفى زماني بطل مسلسل “يوسف الصديق” مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب تداول أنباء حول استشهاده بسبب قصف إسرائيلي على منزله في طهران، الأمر الذي أثار مخاوف الجمهور، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة.

حقيقة قصف منزل مصطفى زماني في طهران 

في هذا السياق، أكد مدير أعمال مصطفى زماني من خلال موقع “x"، أن كل ما تردد عن وفاة الفنان مجرد شائعة ليست لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة ويقيم في منزله بطهران مؤكدا أنه لم يكن متواجدا في موقع القصف.

معلومات عن الفنان الإيراني مصطفى زماني

مصطفى زماني هو ممثل إيراني  ولد في مدينة فريدون كنار شمال إيران ودرس الإدارة والهندسة الصناعية، بدأ في التمثيل لأول مرة في مسلسل "يوسف الصديق" وهو عمل تاريخي أنتج عام 2008 واستغرق كتابة السيناريو له 4 سنوات وشارك فيه 20 باحثًا في المادة التاريخية وكانت خلاصته 1800 صفحة من معلومات أدبية وتاريخية وكان دوره النبي يوسف عليه السلام أو "يوزرسيف" في الكبر، وحقق له هذا الدور شهرة واسعة، ليشارك بعدها في عدة أعمال أبرزها فيلم "goodbye baghdad" عام 2010.

وفي السينما مصطفى زماني  شارك في بطولات مميزة أشهرها فيلم "آل" و"وداعا بغداد" و"العقاب" و"قصة بريا" و"هنا ليس مظلما" و"بريناز" و"قصة حب بسيطة" و"الملكة" و"أنا زوجته"، و"لصّ الشارع الجنوبي"، و"والدي الحاج محمود"، "برلين 7 تحت الصفر"، "قصة عشق أبي" و"المرآة والشمعدان" وغيرهم.

 

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