تخبط إداري، شبح الإلغاء يهدد نهائيات الدوري الممتاز لتنس الطاولة

تواجه نهائيات الدوري الممتاز لتنس الطاولة شبح الإلغاء بسبب تهديد النادي الأهلي بالانسحاب حال استمر قرار تعليق مشاركة لاعبيه يوسف عبد العزيز وخالد عصر، الصادر من الاتحاد المصري برئاسة أشرف حلمي.

وقرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة تأجيل انطلاق مباراة النادي الأهلي في الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري الممتاز لتقام في السادسة مساء بدلا من الواحدة ظهرا، وذلك على أمل صدور قرار نهائي بشأن أزمة قيد اللاعبين بناء على الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

ويشهد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي حالة كبيرة من التخبط الإداري بسبب التراجع في قرار أحقية النادي الأهلي بضم لاعبي المنتخب يوسف عبد العزيز وخالد عصر، بعد صراع بينه وبين نادي إنبي.

وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من اتحاد تنس الطاولة بتعليق مشاركة يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع النادي الأهلي في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في قراره أن التعليق جاء لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للبت في أزمة قيد اللاعبين.

ورفض الأهلي قرار اتحاد تنس الطاولة متمسكا بحقه في مشاركة اللاعبين في نهائيات الدوري الممتاز خاصة وأن الاتحاد أقر في وقت سابق بأحقية القلعة الحمراء في قيد كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر..

وارسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد تنس الطاولة يرفض من خلاله قرار تعليق مشاركة اللاعبين المذكورين في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في خطابه أن تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في الأزمة مخالفا لكل اللوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أن اللوائح أنصفته في أزمة قيد اللاعبين ضمن صفوفه وأن ما يحدث حاليا من جانب اتحاد تنس الطاولة هو أمر غير مقبول.

وتمسك النادي الأهلي بحقه القانوني في قيد اللاعبين رافضا قرار اتحاد تنس الطاولة بتشكيل لجنة لشئون اللاعبين بشكل مفاجئ من أجل إعادة فتح ملف لاعبيه.



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