لأول مرة، الحجر الزراعي المصري يحصل على الأيزو في مجال حماية المنتجات النباتية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو في مجال جودة حماية النباتات والمنتجات النباتية والرقابة على المنشآت الحجرية، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وأشار فاروق إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحجر الزراعي المصري يتم اعتماده طبقًا للمواصفة الدولية للجودة ISO 9001/2015 كنظام لإدارة الجودة في نطاق حماية النباتات والمنتجات النباتية والرقابة على المنشآت الحجرية، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.



ووجه وزير الزراعة التهنئة والشكر إلى الحجر الزراعي والعاملين به، كذلك الجهات المعنية في الوزارة، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق أفضل معدلات الأداء واستمرار الانجاز.

منح شهادة الاعتماد وتسليم شهادات الدورة التدريبية

وفي سياق متصل، شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي احتفالًا بمقر الإدارة لمنح شهادة الاعتماد وتسليم شهادات الدورة التدريبية التي أتمها الحجر الزراعي سابقًا.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تطبيق مختلف نظم إدارة الجودة الشاملة لرفع كفاءة العمل وخفض الوقت وتحقيق رضا العملاء واستدامة التحسين والتطوير، فضلًا عن الرقابة الداخلية والتفتيش لغرض تقييم وتقويم أداء العاملين.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالشكر لكافة القيادات والعاملين الذين ساهموا في إنجاح منظومة الحجر الزراعي بالتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة الشاملة، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي سيسعى للحصول على الاعتماد لشهادات جودة أخرى تختص بالفحص والمعامل والبيئة، في ظل سعي الحجر الزراعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ضمن رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر الحفل مديرو عموم الإدارات العامة للحجر الزراعي والصحة النباتية والمكتب الفني والجهات التابعة للحجر الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي الشركة المانحة للشهادة والمعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد وعضو المنتدى الدولي للاعتماد.

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