ضبط الشاب المتهم بإصابة أستاذ جامعي بطلق ناري في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم في إصابة دكتور جامعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، داخل قرية الهيشة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بإصابة دكتور جامعي بطلق ناري في قرية الهيشة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ع.م، يبلغ من العمر 34 عامًا، مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر في أسيوط، ب3 رصاصات أعلى العين والساق الأيمن والبطن على يد شاب عاطل يُدعى إ.ي، 30 عامًا، بسبب خلافات مع أقارب المجني عليه.

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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