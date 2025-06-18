كأس العالم للأندية ، يستعد فريق باتشوكا المكسيكي لأولى مواجهاته أمام ريد بول سالزبورج النمساوي،ضمن منافسات دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة باتشوكا ضد سالزبورج في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يلتقي باتشوكا ضد سالزبورج غدا الخميس 19 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصطفى غربال حكما لمباراة باتشوكا ضد سالزبورج

وأعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن طاقم حكام مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

واختارت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حكم الساحة مصطفى غربال لإدارة مواجهة باتشوكا ونظيره ريد بول سالزبورج، ويعاونه ڨوراري مساعدا أول، وأكرم زرهوني مساعدا ثاني.

وكان غربال قد أدار مباراتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الهلال السعودي.

ويعد الجزائري مصطفى غربال حكما دوليا منذ عام 2014، وأصبح منذ سنوات أحد أفضل الحكم في قارة أفريقيا، حيث تواجد في العديد من الاستحقاقات الإفريقية والعالمية.

وانتظر الحكم الجزائري البالغ من العمر 39 عامًا حتى عام 2015، ليدير مباراته الدولية الأولى، وكانت بين ليبيا والرأس الأخضر ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

فيما حجز الفريق النمساوي مقعده ضمن 12 ناديا من أوروبا في كأس العالم للأندية بفضل تفوقه في التصنيف القاري التراكمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال السنوات الأربع الماضية، مستفيدا من تفوق بايرن ميونخ الألماني على أرسنال الإنجليزي في دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2023 / 2024 ليحجز سالزبورج البطاقة رقم 12 والأخيرة.

أما باتشوكا فيستعد لظهوره الخامس في مونديال الأندية، حيث انتزع بطاقة التأهل ضمن أربعة فرق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بعد فوزه على كولومبوس كرو بثلاثة أهداف دون رد في نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بالعام الماضي 2024.

وسبق لباتشوكا المشاركة في أربع نسخ من كأس العالم للأندية بشكلها القديم، وخاض تسع مباريات، محققا ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد وخمس هزائم، وسجل 11 هدفا واهتزت شباكه بنفس العدد من الأهداف، ويعتبر أبرز إنجاز له هو حصد المركز الثالث في البطولة.

وحقق الفريق المكسيكي إنجازا عالميا آخر بالفوز بفضية النسخة الأولى من كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال بعد الخسارة بثلاثية دون رد أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 ديسمبر الماضي.

ويخوض باتشوكا منافسات مونديال الأندية الذي يقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا وتستضيفه الولايات المتحدة، تحت قيادة فنية جديدة بعد تعيين خايمي لوزانو في منصب المدير الفني بعد الانفصال عن المدرب الأوروجوياني جييرمو ألمادا قبل حوالي شهر من انطلاق البطولة.

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