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سياسة

محامو ٨ محافظات يحتجون اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

وقفات المحامين اعتراضًا
وقفات المحامين اعتراضًا على الرسوم القضائية، فيتو

 نظم ظهر اليوم الأربعاء، محامون من محافظات “البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، الجيزة، وأسيوط”، وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية، ولمدة ساعة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية والتي تعرف بـ«الخدمات المميكنة».

وقفات المحامين الاحتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية 

وتأتي هذه الوقفات امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الجمعية العمومية الطارئة للمحامين 

وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها السبت المقبل بمقر النقابة العامة. 

 

 

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