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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لبرنامجي "على مسئوليتي" و"مع خيري"

الأعلامي أحمد موسى،
الأعلامي أحمد موسى، فيتو

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير،  استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من القنوات وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، 

برنامج على مسئوليتي 

كما قررت لجنة الشكاوى، استدعاء الممثل القانوني لقناة "صدى البلد"، بشأن ما تضمنه برنامج "على مسئوليتي" تقديم أحمد موسى، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

برنامج مع خيري 

وقررت اللجنة استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بشأن ما تضمنه برنامج "مع خيري" تقديم  خيري رمضان، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس واستدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" بشأن مخالفة برنامج "الكلاسيكو" للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية الصادرة عن المجلس.

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برنامج مع خيري برنامج علي مسئوليتي أخبار المجلس الأعلى للإعلام

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