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ثقافة وفنون

رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفلي أسطورة فن الباليه عبد المنعم كامل

رئيس الأوبرا يتابع
رئيس الأوبرا يتابع استعدادات حفلى الراحل عبد المنعم كامل

تابع الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية البروفة النهائية لحفلي أسطورة فن الباليه واللذان يهدفان إلى الاحتفاء باسم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق والمقرر إقامتهما فى التاسعة مساء يومى 18 و19 يونيو الجاري على المسرح الكبير.

عبد المنعم كامل أسطورة فن الباليه 

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن الحفلين يعكسان التزام الأوبرا بالحفاظ على إرث الفنان الاستثنائى عبد المنعم كامل  أسطورة فن الباليه، مؤكدا ان الراحل قامة ابداعية متفردة وقدم مساهمات بارزة فى مجال فن الباليه، وأشار إلى أن الحفلين ياتيان تكريما لاسمه ولعرض نماذج من إبداعاته الخالدة.

جدير بالذكر ان العرضين يقدمهما فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف المدير الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، جرافيك محمد عبد الرازق، تصميم إضاءة ياسر شعلان ويضمان مشاهد مختارة من أبرز العروض التي أخرجها الراحل الدكتور عبد المنعم كامل منها القرصان لـ أدولف آدم، النيل لـ عمر خيرت، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس، خطوات شرقية (مصرية ) لـ عطية شرارة، بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى إلى جانب مختارات من عروض شارك فى تصميمها منها لوركيانا لـ ادوارد ماركس وماركينا، جيزيل لـ أدولف آدم.

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