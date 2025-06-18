الصحفيين تستقبل حجاج النقابة بمطار القاهرة عقب عودتهم من الأراضي المقدسة (صور)

استقبلت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلى، وفد حجاج النقابة، والذي يضم ثمانين صحفيًا وأسرهم، بمطار القاهرة الدولي، وذلك عقب عودتهم من أداء مناسك الحج.

وحرص محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، على تهنئة الزملاء بسلامة العودة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا أن النقابة ستظل حريصة على تقديم أفضل الخدمات لأعضائها في مختلف المناسبات، خاصة في رحلات الحج والعمرة التي تحظى باهتمام بالغ من مجلس النقابة.

ونقل محمد السيد الشاذلي تحيات النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة للحجاج، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليهم جميعًا بالخير واليمن والبركات.

ووجه محمد السيد الشاذلي الشكر والتقدير إلى المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة، على حسن الاستقبال الذي حظي به وفد حجاج النقابة بصالة كبار الزوار، وتسهيل كافة الإجراءات.

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