الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات اليوم لمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

الحرب الاسرائيلية الايرانية، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أول اجتماع للجنة الأزمات التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيجتمع دوريًا مع أعضاء اللجنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حاليًا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأول مساء اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، تداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، حيث طمأن الدكتور مصطفى مدبولى المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لعدة أشهر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية.  

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