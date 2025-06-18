تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار السيدة زينب

‎أمرت جهات التحقيق، بتشكيل لجنة هندسية، من حي السيدة زينب، لمعرفة أسباب انهيار عقار سكني قديم، أدى لإصابة ومصرع 9 أشخاص.

وشهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى وجود عدد من السكان تحت الأنقاض.

تحرك أمني عاجل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار ووجود عالقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ.

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة، ويستمعون لأقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

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