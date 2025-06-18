بدء التشغيل التجريبي لمعهد تشنج - مصر للتحكم الذكي في إشارات السكك الحديدية

بدأت وزارة النقل التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكي فى إشارات السكك الحديدية بالتعاون بين المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وشركة إفيك إنترناشيونال الدولية للمشروعات ومعهد نانجن لعلوم السكك الحديدية.

بدء التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكي فى إشارات السكك الحديدية

وحضر فعاليات التشغيل التجريبي كل من الدكتور محمد حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والدكتور طه رجب - مدير المعهد العالى لتكنولوجيا النقل والدكتور فارس عبد السلام - مدير عام معهد وردان، ولو تشون شنغ - الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر وساو يو مي - نائب مدير عام دائرة التعليم بمقاطعة جيانغسو و تشيان رونغ - رئيي مجلس إدارة شركة إفيك إنترناشيونال للمشاريع الهندسية وخه شنغ تشو - أمين لجنة الحزب بالمعهد المبنى لتكنولجيا السكك الحديدية فى نانجينغ وتشو تشن كاى - المدير العام للتشغيل فى الخارج بشركة كاسكو لأنظمة الإشارات المحدودة، والمهندس إيهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب بهيئة السكك الحديدية

جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصينى

ويأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصينى الذى يشارك فى إنشاء وتشغيل منظومة الجر السككى وبالاشتراك مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل للحصول على خريج متميز لديه القدرة على مواكبة التطوير الذى يشهده قطاع النقل والذي أصبح ملموسا على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن إدارة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل قامت منذ عام ٢٠٢٠ بعقد لقاءات داخل مصر وخارجها مع الجانب الصينى متمثلا فى شركة إفيك الدولية لمشروعات النقل السككى والمسئولة عن إنشاء القطار الخفيف بمراحله الثلاثة ومعهد نانجنج لعلوم السكك الحديدية ومعهد كوانجو للتعاون فى إضافة بعض المناهج الدراسية وتبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية واكتساب الطلاب برنامج خاص بأحدث المعارف التكنولوجية فى مجال القطار الكهربائي بالصين بحيث يقوم الطالب بمداومة الحضور والدراسة بمقر المعهد بمصر لمدة ثلاثة فصول دراسية ثم يقوم باستكمال الدراسة لمدة ثلاثة فصول دراسية أخري بمعهد نانجينج لعلوم السكك الحديدية بدولة الصين ثم يعود لاستكمال دراسة السنة الرابعة بمصر والتخرج حاصلا على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا من مصر ودرجة الدبلوم التكنولوجي المعتمد من دولة الصين، كما يتم تطوير المعامل التدريبية والمحاكيات بمقر المعهد بالإضافة إلى خلق كوادر أكاديمية وفنية من المحاضرين المصريين.

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