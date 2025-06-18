الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبي لمعهد تشنج - مصر للتحكم الذكي في إشارات السكك الحديدية

التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لمعهد تشنج - مصر للتحكم الذكي

بدأت وزارة النقل التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكي فى إشارات السكك الحديدية بالتعاون بين المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وشركة إفيك إنترناشيونال الدولية للمشروعات ومعهد نانجن لعلوم السكك الحديدية. 

بدء التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكي فى إشارات السكك الحديدية

وحضر فعاليات التشغيل التجريبي كل من   الدكتور  محمد حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والدكتور  طه رجب -  مدير المعهد العالى لتكنولوجيا النقل والدكتور  فارس عبد السلام - مدير عام معهد وردان، ولو تشون شنغ - الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر وساو يو مي - نائب مدير عام دائرة التعليم بمقاطعة جيانغسو و تشيان رونغ - رئيي مجلس إدارة شركة إفيك إنترناشيونال للمشاريع الهندسية وخه شنغ تشو - أمين لجنة الحزب بالمعهد المبنى لتكنولجيا السكك الحديدية فى نانجينغ وتشو تشن كاى - المدير العام للتشغيل فى الخارج بشركة كاسكو لأنظمة الإشارات المحدودة، والمهندس إيهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب بهيئة السكك الحديدية

جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصينى

ويأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصينى الذى يشارك فى إنشاء وتشغيل منظومة الجر السككى  وبالاشتراك مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل للحصول على خريج متميز  لديه القدرة على مواكبة التطوير الذى يشهده قطاع النقل والذي أصبح ملموسا على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن إدارة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل قامت منذ عام ٢٠٢٠ بعقد لقاءات داخل مصر وخارجها مع الجانب الصينى متمثلا فى شركة إفيك الدولية لمشروعات النقل السككى والمسئولة عن إنشاء القطار الخفيف بمراحله الثلاثة ومعهد نانجنج لعلوم السكك الحديدية ومعهد كوانجو  للتعاون فى إضافة بعض المناهج الدراسية وتبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية واكتساب الطلاب برنامج خاص بأحدث المعارف التكنولوجية فى مجال القطار الكهربائي بالصين بحيث يقوم الطالب بمداومة الحضور والدراسة بمقر المعهد بمصر لمدة ثلاثة فصول دراسية ثم يقوم باستكمال الدراسة لمدة ثلاثة فصول دراسية أخري بمعهد نانجينج لعلوم السكك الحديدية بدولة الصين ثم يعود لاستكمال دراسة السنة الرابعة بمصر والتخرج حاصلا على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا من مصر ودرجة الدبلوم التكنولوجي المعتمد من دولة الصين، كما يتم تطوير المعامل التدريبية والمحاكيات بمقر المعهد  بالإضافة إلى خلق كوادر أكاديمية وفنية من المحاضرين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة شرطة السكك الحديدية 23 قطار بالمرحلة الأولى إدارة وتشغيل قطاع نقل بضائع بهيئة السكك الحديد السكك الحديدية المعهد العالى لتكنولوجيا النقل هيئة السكك الحديديه رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزارة النقل

مواد متعلقة

تداول 11 ألف طن بضائع و632 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

انتهاء العمل باشتراكات المترو الطلابية فى هذا الموعد

بدء تشغيل أول قطار من صفقة تطوير الخط الأول للمترو (صور)

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

بدءا من السبت المقبل، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

تصدير 44 ألف طن فوسفات إلى إندونيسيا، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

55 دقيقة متوسط التأخيرات، وزير النقل يراجع خطط تشغيل القطارات

الجسر العربي للملاحة: استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمسافرين عبر أسطولها

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

التليفزيون الإيراني يبث رسالة متلفزة لـ علي خامنئي بعد قليل

بيان عاجل للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية حول الوضع الإشعاعي في مصر

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

اقتراح عمرو موسى بدعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد يثير التفاعل، والقانون يكشف مهامه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية