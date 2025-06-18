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حوادث

المعمل الجنائي يعاين عقار السيدة زينب المنهار

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

تقوم الجهات المختصة والمعمل الجنائي بمعاينة موقع العقار المنهار بالسيدة زينب لحصر الخسائر الناتجة عن الحادث وحصر عدد المتوفين والمصابين داخل العقار المنهار.

ويواصل رجال الأمن فرض كردون أمني بموقع الحادث وإخلاء العقارات المجاورة من العقار حتى يتم التأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثير العقار المنهار عليها.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

 

وفور ورود البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من القيادات الأمنية يرافقهم سيارات الدفاع المدني والإسعاف، إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

 

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المعمل الجنائي عقار السيدة زينب المنهار عقار السيدة زينب مديرية أمن القاهرة

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