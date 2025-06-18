الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع هايدي موسى

هايدي موسى، فيتو
هايدي موسى، فيتو

أعلنت المطربة هايدي موسى عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن وفاة شقيقتها "عزة". 

هايدي موسى تعلن وفاة شقيقتها 

وكتبت هايدي موسى قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي عزة موسى.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”. 

وبدورهم، تفاعل عدد كبير من المتابعين والنجوم مع المنشور، مقدمين لها التعازي ومتوجهين إلى الله بالدعاء للراحلة.

وخلال دقائق، تحولت صفحتها إلى دفتر عزاء من جانب المتابعين وعدد من الفنانين، منهم المطربة رنا سماحة، والتي حرصت على مواساة هايدي موسى في وفاة شقيقتها، قائلة: “البقاء لله يا حبيبتي.. ربنا يرحمها ويصبركم”.

وحتى الآن، لم تكشف هايدي عن تفاصيل الجنازة أو العزاء، واكتفت بطلب الدعاء لشقيقتها الراحلة، ما يعكس صدمتها وتأثرها الشديد بالخبر.

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المطربة هايدي موسى انستجرام عزة موسى

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