الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض المحاور في القاهرة الكبرى

حالة المرور
حالة المرور

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى صباح اليوم حالة من السيولة المرورية النسبية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة ومواجهة أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على السيولة.

مناطق بها كثافات مرورية

كوبري أكتوبر: تباطؤ في الحركة أعلى مناطق غمرة وعبد المنعم رياض، محور صلاح سالم: بطء نسبي خاصة في الاتجاه القادم من المطار حتى نفق الأزهر.

وكورنيش النيل: زحام واضح في الاتجاه من ماسبيرو حتى معهد ناصر، أما الطريق الدائري: كثافات متفرقة أعلى البساتين والمعادي وحتى الأوتوستراد.

 محاور تشهد سيولة مرورية

وتشهد الحركة المرورية، سيولة مرورية فى محور المشير طنطاوي: حركة سير طبيعية، وطريق السويس: سيولة في الاتجاه من الكلية الحربية وحتى الرحاب، والأوتوستراد: انتظام في الحركة من مناطق المعادي حتى المقطم، ومحور 26 يوليو: هدوء نسبي في الاتجاه من ميدان لبنان إلى أكتوبر.

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 نصائح وتحذيرات مرورية:

ونصحت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات بأنه يُفضل تجنب المحاور المزدحمة خلال أوقات الذروة، الالتزام بالحارات المرورية لسرعة الحركة وتجنب المخالفات، والتأكد من حالة السيارة قبل التحرك لتفادي الأعطال، وعدم التوقف المفاجئ أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.

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