تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم

ينطلق صباح اليوم الأربعاء مؤتمر "فرص العمل الرقمية: تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية"، والذي ينظمه لجان المجلس المجلس الأعلى للثقافة؛ لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة د.حامد عيد، ولجنة الإعلام برئاسة د. جمال الشاعر، ولجنة الشباب برئاسة د. منى الحديدي، ولجنة الثقافة الرقمية برئاسة د. محمد خليف.

وتبدأ فعاليات افتتاح المؤتمر فى ١١:٠٠ - ١١:٣٠ صباحًا بمشاركة د. أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.



والجلسة الأولى: "وظائف تخلق من جديد" ١١:٣٠ - ١٢:٣٠ مساءً.. يشارك بها كل من

- د.أحمد بهاء الدين خيري.

- د.رشا البنا.

- د.شيرين محرم.

- د.فتحي عامر.

الجلسة الثانية: "التعليم وريادة الأعمال الرقمية" ١٢:٣٠ - ١:٣٠ مساءً.. يشارك بها

- د. السيد سليمان.

- د. محمد جلال.

- د. نادية زخاري.

- د.وائل بدوي.

فيما تقام فعاليات الجلسة الثالثة تحت عنوان "السياسات ورؤية المستقبل" ٢:٠٠ - ٣:١٥ مساءً، يشارك بها

- د. دينا محسن.

- د.رفعت جبر.

- د.ماجد عياد.

- م/ محمد الحارثي.

- د. منى الحديدي.

الجلسة الرابعة: "الإعلام ودوره" ٣:١٥ - ٣:٤٥ مساءً، يشارك بها

- الإعلامى/ أشرف مفيد.

- د/ حسام الضمراني.

و جلسة ختام المؤتمر وإعلان التوصيات ٣:٤٥ - ٤:١٥ مساءً



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