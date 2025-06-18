صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل خشية تسلل مسيرات إيرانية

أُطلقت صافرات الإنذار، صباح الأربعاء، في مدينة صفد وعدد من بلدات الجليل الأعلى شمال إسرائيل، تحذيرًا من احتمال اختراق مسيرات إيرانية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك الإجراء تزامن ذلك مع تفعيل إنذار آخر في بلدة قدرين المجاورة، إثر مخاوف من إطلاق صواريخ أو قذائف باتجاه المنطقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فجر الأربعاء، أنه تمكن من اعتراض مسيَّرتين في أجواء منطقة البحر الميت، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار التي دوَّت في المنطقة تحذيرًا من تهديد جوي محتمل.

ذكرت وسائل عبرية، فجر الأربعاء، بأن صفارات الإنذار دوت مجددًا في منطقة البحر الميت، وتحديدًا في مسعدة وعين جدي، بسبب مخاوف من تسلل طائرات مسيّرة معادية.

وأشارت التقارير إلى أن طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران دخلت الأجواء الإسرائيلية عبر الأراضي الأردنية، وتجري حاليًّا ملاحقتها من قبل القوات المختصة، فيما فعّلت السلطات نظام الإنذار التحذيري في المنطقة تحسبًا لأي تهديد محتمل.

وفي وقت مبكر الأربعاء، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بسقوط 30 صاروخًا إيرانيًّا على دفعتين استهدفتا وسط إسرائيل خلال 20 دقيقة فقط بعد منتصف الليل، في تصعيد لافت للهجمات الصاروخية.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت دفعة صواريخ ثانية على إسرائيل خلال أقل من ساعة، حيث تم إطلاق نحو 10 صواريخ، وقد جرى اعتراض معظمها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات فوق تل أبيب بعد تحذيرات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن وابل صاروخي جديد مصدره إيران.

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