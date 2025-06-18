مسؤولون أمريكيون: إيران مستعدة لضرب المصالح الأمريكية بالمنطقة لكن لا توجد مؤشرات على أن هجوما وشيكا سيحدث

قالت "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن إيران مستعدة لضرب المصالح الأمريكية بالمنطقة لكن لا توجد مؤشرات على أن هجومًا وشيكًا سيحدث.

وكانت نيويورك تايمز ذكرت نقلًا عن تقرير استخباراتي، أن إيران تجهز صواريخ لضربات انتقامية محتملة على قواعد أمريكية، وفي حالة وقوع أي هجوم، فإن إيران قد تبدأ في زرع ألغام في مضيق هرمز، وهو تكتيك يهدف إلى تثبيت السفن الحربية الأمريكية، كما سيتم استهداف القواعد الموجودة في الدول العربية التي تشارك في هجوم عليها.

وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سلسلة تدوينات نشرها فجر الأربعاء عبر منصة إكس، انطلاق ما وصفه بـ"المعركة" ضد إسرائيل، مشددًا على أن طهران لن تدخل في أي مساومة مع "الكيان الصهيوني".

وقال خامنئي في تدوينته الأولى "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة"، وفي تدوينة لاحقة، دعا المرشد الإيراني إلى "التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي"، مؤكدًا "لن نساوم الصهاينة أبدًا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح بأنه لا يستبعد اغتيال المرشد الإيراني، معتبرًا أن مثل هذا الاستهداف "سينهي الصراع، ولن يصعِّده".

من جانبه، حذَّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خامنئي بشكل مباشر، قائلًا "من الأفضل أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد علّق على احتمال استهداف خامنئي قائلًا "نعرف تمامًا مكان اختبائه، إنه هدف سهل، لكنه لا يزال آمنًا حتى الآن"، مضيفًا في منشور على "تروث سوشيال": "لن نقضي عليه حاليًّا، لكن صبرنا ينفد.. الاستسلام غير المشروط".

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