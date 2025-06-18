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خارج الحدود

إيران تعلن استخدام الجيل الأول من صواريخ فتاح ضد إسرائيل وتؤكد: بداية تدمير الصهاينة

صاروخ فتاح، فيتو
صاروخ فتاح، فيتو

أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن القوات استخدمت الجيل الأول من صواريخ فتاح في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3، مؤكدًا أنها ترسل رسالة قوة من طهران إلى المولعة بالحرب تل أبيب.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 الباسلة باستخدام صواريخ فتح من الجيل الأول، بداية نهاية الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني، وبداية إرباك وتدمير الصهاينة، ونهنئكم أيها القادة والمقاتلون الأوفياء في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي".

وأضاف البيان: "صواريخ فتح القوية والمناورة، باختراقها الدرع الصاروخي الليلة، هزت مخابئ الصهاينة الجبناء مرارًا وتكرارًا، وأرسلت رسالة قوة إيران إلى حليفتها المولعة بالحرب، تل أبيب، التي تعيش في أوهام وخيالات باطلة".

وأكد الحرس الثوري أن "الهجوم الصاروخي أثبت الليلة اكتساب السيطرة الكاملة على سماء الأراضي المحتلة وأن سكانها أصبحوا عاجزين تمامًا عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الحرس الثوري بدأ باستخدام المزيد من الصواريخ الباليستية فرط الصوتية عند توجيه ضربات إلى إسرائيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل القصف على عدة مواقع، في الوقت ذاته تزايدت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "استسلام غير مشروط" من جانب إيران، وهو تلميح واضح إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل الحرب ضد إيران.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مصادر بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.

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الحرس الثوري الإيراني صواريخ فتاح الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3 الجيل الأول الصواريخ الباليستية فرط الصوتية إسرائيل

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