أردوغان: نتنياهو أكبر تهديد لأمن المنطقة

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء يوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران.



ونقل المكتب الرئاسي التركي عن أردوغان القول "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أظهر مجددا أنه أكبر تهديد لأمن المنطقة".

وأفاد مكتب أردوغان بأن الرئيس أكد أنه سيواصل جهوده لإنهاء دوامة العنف".

وتقول إسرائيل إن هجماتها تهدف لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض المدنية.

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