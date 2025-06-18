الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: نتنياهو أكبر تهديد لأمن المنطقة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء يوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران.


ونقل المكتب الرئاسي التركي عن أردوغان القول "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أظهر مجددا أنه أكبر تهديد لأمن المنطقة".

وأفاد مكتب أردوغان بأن الرئيس أكد أنه سيواصل جهوده لإنهاء دوامة العنف".

وتقول إسرائيل إن هجماتها تهدف لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الهجوم الإسرائيلي على إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمن المنطقة مكتب أردوغان قنبلة نووية

الأكثر قراءة

رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من "الشر العظيم"

إيران تعلن استخدام الجيل الأول من صواريخ فتاح ضد إسرائيل وتؤكد: بداية تدمير الصهاينة

صاروخ "فتاح"، مفاجأة إيرانية تفوق سرعة الصوت تهز إسرائيل

أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

إيران تطلق دفعة ثالثة من الصواريخ ضد إسرائيل وتعلن السيطرة على أجواء الأرض المحتلة

نور الشريف كان من أقدم سكانه، عقار السيدة زينب المنهار صادر له قرار ترميم منذ شهرين (صور)

كأس العالم للأندية، صن داونز الجنوب يخطف فوزا ثمينا من أولسان الكوري

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية