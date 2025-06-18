اليوم، وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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