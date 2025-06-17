"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يستقبل وفد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية والعربية (صور)

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الثلاثاء وفدًا رفيع المستوى يمثل مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية والعربية.

الحوار العربي الأوروبي التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية

تأتي هذه الزيارة في إطار فعاليات "الحوار العربي الأوروبي" التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بهدف مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة.

ضم الوفد أعضاء من دول: السويد، فرنسا، ألمانيا، والأردن، وقد أجروا جولة تفقدية شاملة لأقسام المركز المتنوعة، واطلع الوفد عن كثب على آليات عمل المركز وجهوده المتواصلة في خدمة المجتمع، لا سيما برنامجه الرائد للتوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة "لم الشمل" المتخصصة في حل النزاعات الأسرية.

كما سُلط الضوء على الدور المحوري للمركز في إصدار الفتاوى وتقديم الإرشادات التوعوية المستنيرة، تحت الإشراف والتوجيه المباشر من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقد رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام المركز، الذي أطلع الوفد على الدور الفاعل الذي يقوم به المركز في دعم قيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي للمسلمين في الدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك من خلال ما يقدمه من فتاوى بلغات أجنبية متعددة، يما يسهم في تسهيل حياة الجاليات المسلمة ويجيب على تساؤلاتهم الفقهية والدينية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلالها على رؤيته الوسطية في نشر قيم الإسلام السمحة ومحاربة الأفكار المتطرفة، وبناء جسور التفاهم والتعاون بما يحقق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



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