وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية الأبرز،، تفاصيل اجتماع المحامين (صور)

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة.

أزمة زيادة الرسوم القضائية

تحدث الحضور حول ضرورة المشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية الطارئة، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأكد الحضور على الاستمرار في تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك، بما فيها تنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والمقرر لها غدًا الأربعاء، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

الجمعية العمومية للمحامين

ومن جانبه، يتابع ك عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إجراءات عقد الجمعية العمومية، المقرر لها السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.