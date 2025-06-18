معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق داخل المنطقة الصناعية الثقيلة بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن معدلات تنفيذ وسير العمل بمشروعات المرافق والطرق داخل المنطقة الصناعية الثقيلة.



وأكد أن مناطق صناعية ذات أهمية إستراتيجية، وهي: منطقة الـ710 أفدنة، ومنطقة الـ2 مليون متر مربع، والمنطقة المحصورة بين A5 وA6، وأشار إلى نسب التنفيذ والموقف التنفيذي لكافة البنود الإنشائية والخدمية.



وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم التوسع الصناعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، ومؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في متابعة مستوى الجودة وسرعة الإنجاز.



وأضاف رئيس الجهاز أن تطوير شبكة الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الثقيلة يُمثل ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي بالمدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية، ورفع معدلات الأداء بالتنسيق بين الشركات المنفذة والجهات الاستشارية، وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بشكل يومي لمتابعة مستجدات المشروعات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

كشفـت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن المستندات وأوراق التقديم لشقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل.

وتطرح الوزارة نحو 15 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور متوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.



ونستعرض المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للعاملين بالقطاع الخاص:

- استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شــراء الكراســة وإيصال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التــي يحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مستندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافية (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو الأسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علـى أن تكـون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

• بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

د. صـور مـن الشهادات الرسمية المثبتة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـي كمـا يلـي: وثيقـة الزواج أو الطلاق أو الوفاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي ممكـن)- قيد عائلي مميكن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـذوي الإعاقـة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيـص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحـة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطبـاق الشـروط عليهـم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصـة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مسـتند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

ز. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

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