مطالب بإلغاء كأس العالم للأندية، البعض يصفها ببطولة حواري، الافتتاح ضم فريقين ثانويين والحسنة الوحيدة تألق ميسي، وارتفاع درجة الحرارة يهدد تألق النجوم

تواجه بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات واسعة بسبب توقيت إقامتها بعد نهاية موسم طويل وأيضا ارتفاع درجة الحرارة في العديد من المباريات وطالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بضرورة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة بالنظام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطالب بإلغاء مونديال الأندية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تيباس أكد أن "هدفه هو إلغاء كأس العالم للأندية"، مضيفًا أنه "لا حاجة لمسابقة أخرى تحرك الأموال باتجاه قطاع معين من الأندية واللاعبين، وتخرج من مكان ما".

وشدد على أنه لا يوجد متسع في الروزنامة، ولا يوجد المزيد من المال لمثل هذه البطولة.

ويرى تيباس ضرورة "الحفاظ على بيئة كرة القدم" وهذا يستلزم إلغاء كأس العالم للأندية وإعادتها إلى صيغتها السابقة التي كانت تستغرق أقل من أسبوع، ويشارك فيها بطل أوروبا في مباراتين فقط.

وعلى الرغم من دفاعه عن ضيق الوقت، يظل تيباس متمسكًا بعدم تخفيض عدد فرق الليجا من 20 إلى 18 فريقًا.

تيباس قلل تمامًا من شأن كأس العالم للأندية، قائلا إنه لم يشاهد أي مباراة منها، وأن ما رآه كان "جزءًا من مباراة تشيلسي وبدا له وكأنها مباراة ودية صيفية".

بطولة الحواري

و شنت وسائل إعلام أجنبية وشخصيات بارزة في عالم كرة القدم هجومًا شرسًا على بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

ووصفت صحيفة سبورت مونديال الأندية بـ"بطولة حواري تدعى كأس العالم".

وتابعت: "هذه البطولة الرسمية تشبه إلى حدٍ كبير مباريات ودية تقام في فترات الإعداد الصيفية بأمريكا الأمر لا يتعلق بالتقليل من شأن من سيتوج باللقب، بل بالسياق الذي أُقيمت فيه البطولة، وليس ماهيتها، الفيفا تصرفت كالعادة، متجاوزة كل الحدود، مستفيدة من سطوتها العالمية، في مشهد يظهر كيف يمكن للأثرياء القيام بكل شيء بلا تبعات".

وأضافت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بالمال، لا أحد يتفوق على فيفا، منظمة متعددة الجنسيات تتصرف وكأنها هيئة حكومية، لا شيء يضاهي الغرق في الوفرة جائزة مالية ضخمة للفائز تعكس حجم البذخ في بطولة 32 فريقًا لا تتسع لأسماء كبرى مثل ليفربول وبرشلونة".

وواصلت: "نظام التصفيات يبدو موضع شك كبير، وكان من الأفضل اعتماد "بطاقات دعوة" كما يحدث في بطولات التنس، لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى التي أقصاها التصنيف، فالمشكلة ليست فقط في "من شارك"، بل أيضًا في "من غاب".

وقالت إن بايرن ميونخ فاز على أوكلاند سيتي 10-0 في مباراة لا ترقى حتى لتمرين مغلق، بل نكتة! والمقلق أن هذه فقط البداية، الافتتاح جمع فريقين ثانويين (بل يمكن وصفهما من الدرجة الثانية الإسبانية)، في مباراة لم تجذب الانتباه، العنصر الوحيد اللافت كان ظهور ليونيل ميسي".

ارتفاع درجة الحرارة

وأقر الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي، بأن اللاعبين قلقون من حرارة الصيف حيث يستعد السيتي لمباراته الأولى ضد الوداد المغربي على ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة مرتفعة.

وأوضح اللاعب: "ستكون المباراة صعبة وهناك العديد من الفرق الجيدة في البطولة والطقس حار جدًا.. بدأنا نعتد على ذلك، وسنكون مستعدين لمباراة الأربعاء.. نأخذ الأمر على محمل الجد. نريد الفوز بكل بطولة نشارك فيها. هذه المرة، لا شيء مختلف".

تابعت الشبكة بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، يُجري جلسات تدريبية طويلة في ظل حرارة فلوريدا الشديدة في مقرهم في بوكا راتون، حيث استمر تدريب يوم الجمعة الماضي قرابة ساعتين في درجات حرارة مرتفعة.

وصرح ماركوس يورينتي، لاعب خط وسط أتلتيكو، للصحفيين بعد خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة: "هذا مستحيل.. الجو حار جدًا. كانت أصابع قدمي تؤلمني، وأظافري تؤلمني، لم أستطع التوقف أو البدء.. في النهاية، إنه أمر لا يُصدق. بما أن الطقس هو نفسه بالنسبة للجميع، فلا يوجد أي شكوى".

ووافق لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على ذلك الرأي، قائلًا إن وقت انطلاق المباراة عند الظهيرة أثر على جودة اللعب، بقوله: "تأثرت المباراة بشكل واضح بدرجة الحرارة. التوقيت رائع للجماهير الأوروبية، لكن الفرق تعاني".

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