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نيابة سوهاج تعاين منازل المتضررين من مياه الصرف المتسربة من الغابة الشجرية

منازل المتضررين،
منازل المتضررين، فيتو

توجهت اليوم الثلاثاء لجنة من النيابة العامة بمركز سوهاج لمعاينة منازل المواطنين المتضررين بمنطقة نجع الدير بسوهاج، والتى تعرضت مساء أمس لتسريب مياه الصرف الصحى من أحد مكونات منظومة الري بالغابة الشجرية بمزرعة صرف صحى سوهاج غرب، والتى تم تأجيرها بنظام حق الانتفاع لشركة شمال الوادي للاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية؛ مما نتج عنه تراكم بعض المياه بـ9 منازل وتلفيات بمحتوياتها. 

 

نيابة سوهاج تعاين منازل المتضررين من مياه الصرف المتسربة من الغابة الشجرية 

من جانبه، وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الصحة ومديرية الإسكان لحصر وتحديد الأضرار والتلفيات التى لحقت بمنازل الأهالى.

 كما أكد محافظ سوهاج على التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمستثمر المنتفع من الغابة الشجرية بتنفيذ قرار النيابة العامة فور صدوره.
 

وبالمعاينة على الطبيعة قامت مديرية التضامن بحصر التلفيات، كما قامت مديرية الإسكان بمعاينة على منازل المواطنين المتضررين، بالإضافة إلى قيام مديرية الصحة برفع عينات مياه شرب للتأكد من عدم اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب.. وجاءت جميع نتائج العينات التى تم رفعها مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.
 

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج انه تم امس متابعة غرفة الطوارئ والأزمات والدفع بالفرق الفنية وفرق الطوارئ وفرق المناوبات والتعامل الفورى مع الواقعة، بالاضافة الى استمرار عمل ١٧سيارة كسح سعة ٨ متر مكعب و٣ باك لودر ولودر وحفار لحين الانتهاء من كسح جميع مياه الصرف الصحى المتراكمة بالمنطقة المتضررة.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مديرية التضامن الاجتماعي

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