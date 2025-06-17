الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مطالب إسبانية بإلغاء كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

طالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بضرورة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مطالب بإلغاء مونديال الأندية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تيباس اليوم الثلاثاء، أكد أن "هدفه هو إلغاء كأس العالم للأندية"، مضيفًا أنه "لا حاجة لمسابقة أخرى تحرك الأموال باتجاه قطاع معين من الأندية واللاعبين، وتخرج من مكان ما".


وشدد على "لا يوجد متسع في الروزنامة، ولا يوجد المزيد من المال".

ويرى تيباس ضرورة "الحفاظ على بيئة كرة القدم" وهذا يستلزم إلغاء كأس العالم للأندية وإعادتها إلى صيغتها السابقة التي كانت تستغرق أقل من أسبوع، ويشارك فيها بطل أوروبا في مباراتين فقط.

وعلى الرغم من دفاعه عن ضيق الوقت، يظل تيباس متمسكًا بعدم تخفيض عدد فرق الليجا من 20 إلى 18 فريقًا.

تيباس قلل تمامًا من شأن كأس العالم للأنديةة، قائلا  إنه لم يشاهد أي مباراة منها، وأن ما رآه كان "جزءًا من مباراة تشيلسي وبدا له وكأنها مباراة ودية صيفية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني لكرة القدم الولات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم رابطة الدوري الإسباني كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

ميسي ينشر صورا من مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم

مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية

أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

مفاجأة سارة لـ بن شرقي قبل صدام بالميراس

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

المزيد
الجريدة الرسمية