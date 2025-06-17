مطالب إسبانية بإلغاء كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

طالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بضرورة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطالب بإلغاء مونديال الأندية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تيباس اليوم الثلاثاء، أكد أن "هدفه هو إلغاء كأس العالم للأندية"، مضيفًا أنه "لا حاجة لمسابقة أخرى تحرك الأموال باتجاه قطاع معين من الأندية واللاعبين، وتخرج من مكان ما".



وشدد على "لا يوجد متسع في الروزنامة، ولا يوجد المزيد من المال".

ويرى تيباس ضرورة "الحفاظ على بيئة كرة القدم" وهذا يستلزم إلغاء كأس العالم للأندية وإعادتها إلى صيغتها السابقة التي كانت تستغرق أقل من أسبوع، ويشارك فيها بطل أوروبا في مباراتين فقط.

وعلى الرغم من دفاعه عن ضيق الوقت، يظل تيباس متمسكًا بعدم تخفيض عدد فرق الليجا من 20 إلى 18 فريقًا.

تيباس قلل تمامًا من شأن كأس العالم للأنديةة، قائلا إنه لم يشاهد أي مباراة منها، وأن ما رآه كان "جزءًا من مباراة تشيلسي وبدا له وكأنها مباراة ودية صيفية".

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