105 جنيهات تنهي أزمة الياسمين.. بدء توريد المحصول لمصانع شبرا بلولة بالغربية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء توريد الياسمين بسعر 105 جنيهات للكيلو، وذلك لصالح مصانع الياسمين في قرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك بعد تدخل علاء فاروق وزير الزراعة ومحافظ الغربية لحل مشاكل أسعار توريد الياسمين إلى مختلف مصانع الياسمين، واستجابة الشكاوى مزارعي الياسمين في قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية.

وكلف علاء فاروق بإزالة كافة المعوقات التي تواجه مزارعي الياسمين وأعمال التوريد، وكان قد تم عقد اجتماع مشترك السبت الماضي بمديرية الزراعة بحضور مدير الزراعة بمحافظة الغربية والمهندس بدر عاطف مدير المصنع ومحمد الشرقاوى متحدثا عن مزارعي الياسمين بشبرا بلولة والحاج أنور عبد الحميد وعدد من كبار المزارعين.



وعقب الاجتماع المشترك، قام وكيل وزارة الزراعة بالتوجه فورا لمقر المصنع، وتفاوض مع المواطنين ونقيب الفلاحين ومدير المصنع، وتم تقريب وجهات النظر، وتم حل المشكلة، وبدأ توريد الياسمين بسعر 105 جنيهات للكيلو بدلا من السعر السابق لكيلو زهر الياسمين، والمقدر بما يتراوح بين 90 إلى 95 جنيها، وامتناع المزارعين عن جمع الزهر وتوريده لمصنع أحمد فخرى لتصنيع الياسمين.

وتبحث وزارة الزراعة تشكيل لجنة تكون مهمتها تحديد سعر الياسمين كل موسم، وحل أي مشكلات قد تطرأ، وذلك تجنبا لتكرار هذه المشاكل كل موسم لزراعة الياسمين.

زيت الياسمين من أغلى الزيوت العطرية في العالم

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أهمية زراعة الياسمين لتوفير الدخل الثابت للعديد من الأسر والمزارعين، خاصة أن الياسمين يساهم بنسبة كبيرة من دخل الأسرة في بعض المناطق، حيث يعتبر زيت الياسمين من أغلى وأهم الزيوت العطرية في العالم، وتستهدف مصر الاستفادة من عمليات تصنيع الياسمين لتحقيق القيمة المضافة منه كمحصول زراعي للنباتات الطبية والعطرية.

وأوضح وزير الزراعة أن منتجات الياسمين تساهم في تعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة، خاصة ان مصر من أكبر مصدري الياسمين عالميًا، كما توفر زراعة الياسمين فرص عمل حيث تتطلب زراعة الياسمين وقطف أزهاره ومعالجتها الكثير من الأيدي العاملة، مما يساهم في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص، خاصة في المناطق الريفية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.