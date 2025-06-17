الثلاثاء 17 يونيو 2025
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نائب محافظ سوهاج يشهد تشييع جثمان مدير العلاقات العامة (صور)

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشهد تشيع جنازة مدير العلاقات العامة

 شهدت محافظة سوهاج، اليوم، جنازة مهيبة للراحل محمد كامل  مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالديوان عام بالمحافظة، والذي وافته المنية  إثر أزمة قلبية. 

وشارك في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير المئات من أبناء المحافظة بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية 

 

وحرص نائب المحافظ على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير، مقدمًا واجب العزاء لأسرة الفقيد. 

 

ونعى نائب المحافظ الفقيد الراحل بكلمات حزينة، مؤكدًا أنه كان مثالًا للخلق الكريم والعمل الجاد، وترك بصمة لا تُنسى في ملف العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

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