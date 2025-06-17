نائب محافظ سوهاج يشهد تشييع جثمان مدير العلاقات العامة (صور)

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، جنازة مهيبة للراحل محمد كامل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالديوان عام بالمحافظة، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.

وشارك في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير المئات من أبناء المحافظة بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية

وحرص نائب المحافظ على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير، مقدمًا واجب العزاء لأسرة الفقيد.

ونعى نائب المحافظ الفقيد الراحل بكلمات حزينة، مؤكدًا أنه كان مثالًا للخلق الكريم والعمل الجاد، وترك بصمة لا تُنسى في ملف العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.