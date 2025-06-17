بحضور أسر الصحفيين بالإسكندرية، عروض قصر ثقافة الأنفوشي للأطفال كاملة العدد (صور)

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، عرضين مسرحيين، ضمن عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لدعم الإبداع وتنمية الوعي لدى النشء، وذلك وسط حضور وإقبال جماهيري كبير.

العرض الأول بحضور أسر الصحفيين

جاء العرض الأول بعنوان "رحلة إلى مصنع الشيكولاتة"، شريحة طفل قصر ثقافة مصطفى كامل، والذي شهد إقبالا كبيرا وامتلاء المسرح عن أخره، وحضر العرض عدد كبير من أبناء الصحفيين وأسرهم بالإسكندرية، ضمن عمل لجنه النشاط برئاسة الكاتب الصحفي خالد الأمير وكيل النقابة وبأشراف الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالاسكندرية ورامي ياسين سكرتير عام النقابة.

وأحداث العرض مستوحاة من قصة "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" للكاتب الإنجليزي روالد دال، وإخراج د. شيماء إبراهيم، ويناقش عدة أهداف تربوية، من خلال قصة الطفل الفقير "آدم"، الذي يعشق قراءة القصص لدرجة أنه يغوص في عالمها بخياله.

وذات يوم يقرأ قصة "مصنع الشوكولاتة"، ويظهر له بطلها الشهير "ونكا" ويصبح الصديق المقرب له.

ويقترح آدم على صديقه إعادة النظر في أحداث القصة القديمة، ويبدأ بالفعل رحلة استكشاف التكنولوجيا الحديثة، لكن يندفع وينكا ويصل به الأمر إلى حد الإدمان، ما يهدد عالمه وشغفه الحقيقي بصناعة السعادة.

ويتدخل آدم لإنقاذ صديقه، في رسالة واضحة للأطفال عن أهمية الاستخدام الآمن والمتوازن للوسائل التكنولوجية.

"رحلة إلى مصنع الشيكولاتة" أداء: عبد الرحمن كمال، عادل محمد عادل، هنا إبراهيم، أيسل محمد، سما محمد صنقر، حلا إبراهيم، هنا علي، كادي أحمد، عمر والي، كارما كريم، تيم الشهابي، نيللي الشهابي، فيروز أبو عوف، رقية محمد، لارا ولانا تامر، سيلا محمد، وسدن محمد.

معالجة درامية وأشعار محمد عبد الله أبو هدروس، ديكور منة أبو الفتوح، استعراضات مصطفى جابر، تصميم وتنفيذ إضاءة جاسر الفرن، تنفيذ موسيقى ومروان عمرو.

العرض ثاني

وجاء العرض الثاني بعنوان "بينوكيو"، شريحة طفل قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف وإخراج د. جمال ياقوت، وأحداثه مستوحاة من رواية بينوكيو للكاتب الإيطالي كارلو كولودي، وقدم برؤية جديدة تعكس قضايا إنسانية معاصرة.

تبدأ القصة بأسرة تعاني من الحرمان من الإنجاب، حيث يحلم الأب بأن يصبح أبا رغم ظروفه الصعبة، ليفكر في لحظة يأس، في تحويل دمية خشبية صنعها بيديه إلى ابنٍ له.

وتبدأ المغامرة حينما تتحول الدمية إلى طفل حقيقي، ذو أنف طويل، ويبدأ الأب تلقينه دروس الحياة، ويواجه الطفل تحديات كثيرة بسبب اعتياده الكذب والتهرب من المسئولية، ولكنه مع الوقت يدرك قيمة الصدق، ويتعلم الشجاعة، والكرم، وحسن التصرف.

وينتهي العرض بمفاجأة، حيث يكتشف الأب أن كل ما حدث كان حلما، فيقرر مصارحة زوجته والاعتذار لها عن معاملته القاسية طوال فترة الزواج، ويتخذ قرارا بالتوجه مع زوجته إلى دار أيتام لتبني طفلين يمنحانهما حبا وعائلة حقيقية.

العرض يسلّط الضوء على أهمية التربية الأخلاقية، وقدرة الإنسان على التغيير من خلال التجربة.

بينوكيو" بطولة: محمد هاني، إسلام فايز، رضوى أحمد، وإيناس غازي، وبمشاركة أكثر من 50 طفلا وطفلة، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة جاسر الفرن، ألحان محمد مصطفى، مساعد مخرج دايسي ميلاد، هدير أمين، ويوسف هاني، ومخرج منفذ محمد عبد القادر.

نفذ العرضان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدا حضور لجنة التحكيم المكونة من: الكاتبة إيمان سند، مهندس الديكور محمود جمال، والمخرج محمد متولي. والباحثة أميرة مجاهد مدير إدارة تخطيط ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والنشر بالإقليم، والفنانة.. أماني على..مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والفنانة... أمنية حافظ.. مسئول المواهب والطفل بالاقليم، والموسيقار محمود أبو زيد.

العرضان قدما من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أ. محمد حمدي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.