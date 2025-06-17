محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة المنيا الجديدة الثانوية للبنين للتحقيق

أحال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إدارة مدرسة المنيا الجديدة الثانوية للبنين للتحقيق، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المسئولين للتقصير وتدني مستوى النظافة.

كدواني يزور مدرسة المنيا الرسمية للغات، ويتابع أعمال تطوير ملعب المدرسة

وفي إطار دعم الأنشطة التربوية والرياضية، وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال زيارته لمدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات الشكر لكل صاحب رؤية أو مبادرة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الصالح العام داخل جميع قطاعات المحافظة.

محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين تقديرًا لتميزهم الطبي

وعلى جانب آخر، كرّم محافظ المنيا، الدكتورة نهى نبيل، مدير مستشفى الرمد، تقديرًا لجهودها في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى، وتحقيق إنجاز طبي نوعي بإدخال جراحات زراعة القرنية لأول مرة في النصف الثاني من عام 2022، حيث تم إجراء ما يقارب من 70 عملية زراعة ناجحة، لتصبح المستشفى من بين المستشفيات القليلة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذه الخدمة الدقيقة.

توفير خدمات طبية متكاملة

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نهى نبيل، لبحث آليات دعم وتطوير المنظومة الصحية، حيث أكد المحافظ حرص الدولة على توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وتقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة.

كما وجّه اللواء كدواني بصرف حافز إثابة لجميع العاملين بمستشفى الرمد، دعمًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز، مشيدًا بالمستشفى كنموذج يُحتذى به في العمل الطبي المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة في مجال الرعاية المتخصصة.

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