أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر في التاسعة مساء الخميس ١٩ يونيو الجاري على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية “، والتي تأتى بعنوان ” من أعمال الموسيقار بليغ حمدي".

برنامج حفل أعمال الموسيقار بليغ حمدي



يضم برنامج حفل أعمال الموسيقار بليغ حمدي باقة مختارة من أعماله منها آه لو قابلتك من زمان، حنين، جانا الهوى، زي العسل، العيون السود، ع الرملة، سلامات يا حبايب، بوابة الحلوانى، سواح، هوى يا هوى، كان ياما كان، موعود إلى جانب موسيقى لحني ألف ليلة وليلة وأنساك.. آداء الفنانين السيد وهب الله، ندى غالب، محمد الخولى، يمنى حسن، سارة مجدي، مصطفى سعد، أحمد رجب وعازف العود وليد سلامة.

الموسيقار بليغ حمدي

جدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليًا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993.

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