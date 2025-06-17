الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية

الموسيقار بليغ حمدى
الموسيقار بليغ حمدى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر في التاسعة مساء الخميس ١٩ يونيو الجاري على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية “، والتي تأتى بعنوان ” من أعمال الموسيقار بليغ حمدي". 

 برنامج حفل أعمال الموسيقار بليغ حمدي
 

يضم برنامج حفل أعمال الموسيقار بليغ حمدي باقة مختارة من أعماله منها آه لو قابلتك من زمان، حنين، جانا الهوى، زي العسل، العيون السود، ع الرملة، سلامات يا حبايب، بوابة الحلوانى، سواح، هوى يا هوى، كان ياما كان، موعود إلى جانب موسيقى لحني ألف ليلة وليلة وأنساك.. آداء الفنانين السيد وهب الله، ندى غالب، محمد الخولى، يمنى حسن، سارة مجدي، مصطفى سعد، أحمد رجب وعازف العود وليد سلامة.

 

الموسيقار بليغ حمدي

جدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليًا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموسيقار بليغ حمدي أعمال الموسيقار بليغ حمدي علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية أوبرا الإسكندرية فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء المايسترو أحمد عامر

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

عمر مرموش يغني للاعبي مانشستر سيتي على أنغام بهاء سلطان (فيديو)

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية