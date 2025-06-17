الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد عامين على رحيل جورج إسحق، عرض كتاب "جورج وألوانه" وفيلم تسجيلي بالصحفيين، غدًا

الراحل جورج إسحاق،
الراحل جورج إسحاق، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، فعالية بعنوان "بعد عامين على رحيله.. يوم في حب جورج إسحق"، وذلك غدًا الأربعاء 18 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة.

تتضمن الفعالية كلمات ترحيبية تلقيها أسرة الراحل، ويقدمها نجله شهير جورج، وأيضا كلمة الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق.

كتاب "جورج وألوانه"

ويلي ذلك عرض لكتاب "جورج وألوانه" تقديم رداميس هاني أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة أوتاوا الكندية.

كما سيتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جورج إسحق.. سيرة معلم ورحلة مناضل"، من إعداد الزميل محمود السقا وإخراج الزميل ناصر عبد الحميد.


ويتضمن البرنامج جلسة تعقيبات وشهادات حول مسيرة جورج إسحق، يديرها الدكتور وحيد عبد المجيد، ويُختتم اليوم بحفل فني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المفكر السياسي جورج إسحاق جورج إسحاق الصحفيين أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق كتاب جورج وألوانه

مواد متعلقة

نقيبا الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية (صور)

فتح باب تحصيل رسوم لجنة مؤجلي تحت التمرين بنقابة الصحفيين غدًا

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

عمر مرموش يغني للاعبي مانشستر سيتي على أنغام بهاء سلطان (فيديو)

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية