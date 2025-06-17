بعد عامين على رحيل جورج إسحق، عرض كتاب "جورج وألوانه" وفيلم تسجيلي بالصحفيين، غدًا

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، فعالية بعنوان "بعد عامين على رحيله.. يوم في حب جورج إسحق"، وذلك غدًا الأربعاء 18 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة.

تتضمن الفعالية كلمات ترحيبية تلقيها أسرة الراحل، ويقدمها نجله شهير جورج، وأيضا كلمة الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق.

كتاب "جورج وألوانه"

ويلي ذلك عرض لكتاب "جورج وألوانه" تقديم رداميس هاني أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة أوتاوا الكندية.

كما سيتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جورج إسحق.. سيرة معلم ورحلة مناضل"، من إعداد الزميل محمود السقا وإخراج الزميل ناصر عبد الحميد.



ويتضمن البرنامج جلسة تعقيبات وشهادات حول مسيرة جورج إسحق، يديرها الدكتور وحيد عبد المجيد، ويُختتم اليوم بحفل فني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.