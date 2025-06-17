إخماد حريق هائل اندلع في سيارة وانتقل لسطح منزل بالأقصر (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة، ثم امتد إلى سطح منزل مأهول بالسكان مكون 5 طوابق، بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

إخماد حريق هائل في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في سيارة «بوجيه» وسط منطقة سكنية بناحية أبوالجود دائرة قسم شرطة الأقصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

فيما انتقل ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر لإجراء التحريات والمعاينة والفحص للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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