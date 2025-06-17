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اقتصاد

البورصة تتحول للهبوط الجماعي بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف  الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. 

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1%  عند مستوى 30733 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 38154 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13%  عند مستوى 13775 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

 

 وتراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95%  عند مستوى 9175 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09%  عند مستوى 12374 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99%  عند مستوى 3210 نقاط.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 

 ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام  تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19%  عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة.

 

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