الثلاثاء 17 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية"

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين أدد العقارية ومجموعة فنادق حياة

 شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، و"مجموعة فنادق حياة العالمية"، بحضور  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين إلى مصر، من خلال استثمارات فندقية وسكنية تحمل علامات تجارية عالمية، في عدد من المناطق الحيوية داخل البلاد.


ووقع مذكرة التفاهم خافيير أجيلا، رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أدد العقارية.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي اعتبره خطوة داعمة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الفنادق والعقارات.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية" 

من جانبه، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ثقة كبرى المؤسسات العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري وفي قدرات السوق السياحية المصرية، التى تشهد نموًا متسارعًا وواعدًا، كما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق والوحدات السكنية ذات العلامات العالمية لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين.


وأكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من الاستثمارات النوعية التي تدمج بين الجودة العالمية والطابع المصري الفريد، وتساهم بدورها في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تواكب تطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز الخصوصية الثقافية والفنية المصرية.
وتتضمن الخطة الاستثمارية التي تحظى بدعم من إحدى المؤسسات المالية الدولية، استثمارات في حدود قيمة 265 مليون دولار، لتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية الفندقية.

تعزيز قطاع الضيافة والسياحة في مصر، ودعم النمو الاقتصادي

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة في مصر، ودعم النمو الاقتصادي من خلال مشاريع عقارية وسياحية مستدامة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة أدد العقارية نجحت في عام ۲۰۲۲ في إعادة العلامة التجارية حياة الى مصر بافتتاح فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، بطاقة فندقية 250 غرفة وجناحا فندقيا، وقد حصل الفندق على جوائز تميز عالمية أعادت ثقة شركة حياة العالمية إلى التوسع في مصر، وبناءً على هذا النجاح، قامت "أدد العقارية" بافتتاح فندق حياة سنتريك كايرو ويست بطاقة ٣٠٤ غرف وأجنحة فندقية؛ ويعد هذا الفندق هو أول فندق للفنون في مصر وافريقيا، وقد شارك فيه ۱۱ فنانًا مصريًا متميزًا ساهموا في إيجاد فندق يعكس الطابع المصري المتميز

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