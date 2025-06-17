نجم نابولي يغلق الباب نهائيا أمام أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الدولي الكاميروني فرانك إنجيسا لاعب خط وسط نابولي الإيطالي، من الرحيل عن فريقه، والانتقال للدوري السعودي.

وكان إنجيسا هدفا تعاقديا لأندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما ذكرت تقارير في وقت سابق.

تغير موقف إنجيسا بشأن اللعب في الدوري السعودي

لكن، الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو ذكر عبر موقعه الرسمي أن موقف إنجيسا ربما يكون قد تغير الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه بعد وصول البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط السيتي كان من المتوقع أن يخرج اللاعب الكاميروني من صفوف نادي الجنوب الإيطالي، لكن الموقف تغير بعدما وجد اللاعب أن العروض المقدمة له غير مقنعة بالقدر الكافي.

وتابع أن قرار إنجيسا بالبقاء قد لا يغير خطط بطل الدوري الإيطالي في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الفترة المُقبلة على مستوى خط الوسط.

أرقام إنجيسا في الموسم الماضي

ولعب إنجيسا الموسم الأخير 37 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أخرى.

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