الزيات: تشكيل لجنة أزمات تحرك إيجابي من الدولة للحد من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشكيل لجنة أزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحرك إيجابي من الحكومة لدراسة ومواجهة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الأسواق والمواطن المصري.

تداعيات الأحداث الحالية واستمرار العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل

وقال "الزيات"، إن تداعيات الأحداث الحالية واستمرار العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل لا شك أنها ستفرض نفسها على المشهد الاقتصاد المصري، وعلى الأسواق بالتالي فإن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والمتابعة اللحظية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية سيكون له نتائج إيجابية علي تحقيق قدر من التوازن واستقرار الأسواق.

إنشاء المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج الزراعي

ووأشار إلى أن الدولة في السنوات العشرة الأخيرة اتخذت العديد من الخطوات المهمة علي صعيد الأمن القومي الغذائي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من مشروعات تأمين مزيجًا من مصادر الطاقة والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

ولفت عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعلان الحكومة تفعيل خطة طوارئ مُعدة مسبقة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي وضمان تغطية احتياجات محطات الكهرباء بالتوازي مع العمل على زيادة المخزون الاستراتيجية من السلع المختلفة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

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