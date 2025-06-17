بطولة حواري، سبورت الكتالونية تشن هجوما على مونديال الأندية بأمريكا

سلطت صحيفة سبورت الكتالونية، الضوء على نظام كأس العالم للأندية والذي يقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر عنوان في الصحيفة "بطولة حواري تدعى كأس العالم".

وترى صحيفة سبورت أن هذه البطولة الرسمية تشبه إلى حد كبير مباريات ودية تقام في فترات الإعداد الصيفية بأمريكا.

وتابعت: الأمر لا يتعلق بالتقليل من شأن من سيتوج باللقب، بل بالسياق الذي أُقيمت فيه البطولة، وليس ماهيتها، الفيفا تصرفت كالعادة، متجاوزة كل الحدود، مستفيدة من سطوتها العالمية، في مشهد يظهر كيف يمكن للأثرياء القيام بكل شيء بلا تبعات.

واضافت:" عندما يتعلق الأمر بالمال، لا أحد يتفوق على فيفا، منظمة متعددة الجنسيات تتصرف وكأنها هيئة حكومية، لا شيء يضاهي الغرق في الوفرة: جائزة مالية ضخمة للفائز تعكس حجم البذخ.

وتساءلت: بطولة 32 فريق لا تتسع لأسماء كبرى مثل ليفربول وبرشلونة!

انتقاد لنظام البطولة

وكتبت الصحيفة أن نظام التصفيات يبدو موضع شك كبير، وكان من الأفضل اعتماد "بطاقات دعوة" كما يحدث في بطولات التنس، لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى التي أقصاها التصنيف، فالمشكلة ليست فقط في "من شارك"، بل أيضًا في "من غاب"

وعلقت:" بايرن ميونخ يفوز على أوكلاند سيتي 10-0 في مباراة لا ترقى حتى لتمرين مغلق، بل نكتة!

وشددت الصحيفة: المقلق أن هذه فقط البداية، الافتتاح جمع فريقين ثانويين (بل يمكن وصفهما من الدرجة الثانية الإسبانية)، في مباراة لم تجذب الانتباه، العنصر الوحيد اللافت كان ظهور ليونيل ميسي.

واكملت: بالطبع، نلاحظ الحضور المفرط لأندية من آسيا وأفريقيا، وأمريكا الوسطى والشمالية، هل كان من الضروري أن ننتقل من شكل متقطع مثل "الإنتركونتيننتال" إلى هذه البنية المختلة المليئة بالفرق الهامشية؟

وأضافت: المال سيسكت الأندية، لكن من يشارك سيدفع الثمن لاحقًا، موسم مرهق، طويل، تشكيلات مختلطة بين موسمين، كما هو الحال مع ريال مدريد الذي يظهر بنسخته لموسم 2025-26.

وأتمت: اللاعبون بلا عطلة، وبرامجهم البدنية تنهار، لكن في منظومة تخطيط كرة القدم العالمية، من يهتم؟ المسؤولون يقضون عطلاتهم الفاخرة متنقلين بين مدن أمريكا بينما اللاعبون يستنزفون.

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