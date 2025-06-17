الثلاثاء 17 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس الأوبرا يشهد احتفالية ذكرى دخول المسيح مصر (صور)

علاء عبد السلام رئيس
علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والقس تادرس عطا الله

شهد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية والقس تادرس عطا الله كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر مع حشد جماهيرى الاحتفالية التى أقيمت على المسرح الصغير بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر. 

احتفال ذكرى دخول المسيح أرض مصر 

قدم احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر،  الدارسون بمركز تنمية المواهب فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام بمشاركة كورال كنيسة السيدة العذراء والبابا اثناسيوس الرسولى لذوى القدرات الخاصة تدريب ماريهام الهامى فوزى ومايكل ميمى.

 

برنامج حفل ذكرى دخول المسيح أرض مصر

ووسط أجواء وطنية امتزجت قوة إرادة المشاركون بالمؤلفات الغنائية الحماسية التى عبرت عن وحدة نسيج المجتمع المصرى وأبرزت روح الولاء والانتماء كان منها (بلد التاريخ، سلم على مصر، لو هتكلم عن مصر، وأنت ماشي في مصر سلم، مصر أرض الجمال، مصر اللي بجد، جامع وكنيسة، سينا.. سينا، وبحتاجلك وتحتاجلى، أجدع ناس، يا رئيس السلام، لما نصلى مع بعضينا، يا مصر يا بختك يا هناكي، مبارك شعبى مصر، جالك يا مصر زمان هربان، يحكي تاريخنا، لحن قبطي، احفظ بلادنا يارب، بنصلى عشان بلدنا، مهما خدتنى المدن، مصر هى امى، الممر، متجمعين، ترنيمة يا مصر الناس سالونى، تحيا مصر، يا اغلى اسم فى الوجود).

شارك فى الاحتفالية البراعم سلوان محمد، ياسمين طارق، هيلانة منصور، بسمة ثابت، مصطفى عبد الرحمن، ستيفن روماني، مريم طارق، عز الدين سامح، مروان، محمد أيمن، على، فريدة، أميرة، أبو القاسم، على فرج، مايكل ماجد، إيمى وجيه، دميانة سمير، محمد مصطفى، لبنى محمد، ايمى وجيه، صفاء محمد، عاصم محمد، فاطمة محمد، اميرة عزت، مارى مجدى، تاليا، كنزى، رؤى، مهند عماد والعازفين مينا امجد ( كى بورد )، ابرام ميخائيل ( جيتار )، ليوناردو هانى ( كمان ). 

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