الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

رفع مستوى التأهب الأمني في منشآت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

تأهب الأمني في منشآت
تأهب الأمني في منشآت أمريكية بالمحيطين الهندي والهادي

رفعت المنشآت الواقعة ضمن نطاق مسؤولية قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة للولايات المتحدة مستوى حالة حماية القوة، وذلك كإجراء احترازي في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن هذا التعديل يأتي في إطار التزام مستمر بضمان أمن وسلامة الأفراد وعائلاتهم، إلى جانب الحفاظ على الجاهزية العملياتية للمهام العسكرية.


وأوضحت أنه رغم عدم وجود تهديد محدد في المنطقة في الوقت الحالي، إلا أن هذا الرفع في مستوى التأهب يعكس زيادة عامة في حالة اليقظة، بما يتماشى مع بروتوكولات الأمن المتبعة في وزارة الدفاع "البنتاجون".

وأضافت: "قد يلاحظ الأفراد والزوار في المنشآت الواقعة على شبه الجزيرة تعزيزا في الإجراءات العشوائية لمكافحة الإرهاب، كما يشجع الجميع على البقاء في حالة تأهب دائم والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشبهة"، مؤكدة أنها "سوف تواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، مع الالتزام بتقديم التحديثات اللازمة عند الحاجة وستستمر العمليات الاعتيادية في المنشآت، مع تطبيق التعديلات الضرورية على إجراءات الدخول والأنشطة الداخلية، وذلك بما يتوافق مع إرشادات المستوى "برافو".

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