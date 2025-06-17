الحرس الثوري الإيراني يطالب بإخلاء جميع المدن المحتلة فوار ردا على تهديد ترامب

طالب الحرس الثوري الإيراني بإخلاء جميع المدن المحتلة فورًا، ويقول إنه سيقصفها الليلة وأنها هدف مشروع.



وتأتي تصريحات ‏الحرس الثوري الإيراني بعد تصريحات ترامب بإخلاء طهران فورًا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في تصريح مفاجئ يأتي في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "كان ينبغي لإيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه. يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية".

وأضاف: "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررت ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا".

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