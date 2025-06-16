نقل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد وتوصي بسرعة صرف التعويضات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بقطاع النقل.

مشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة



تضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام عاشور، بشأن تعطل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة بسبب تأخر موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري في إصدار تصريح بمد خط كهربائي لمحطة الصرف يقطع طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة قيمة المقايسة المطلوبة، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة خلال 24 ساعة بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة الفنية.

كما تضمنت الطلبات، طلب إحاطة آخر للنائب حسام عاشور، بشأن أسباب تأخر صرف تعويضات مشروع انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى لأهالي منطقة منيل شيحة وطموه بمحافظة الجيزة.

وخلال مناقشته، أوصت اللجنة بقيام الهيئة المصرية للمساحة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني لصرف التعويضات.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، بشأن تهالك وتدنى مستوى خدمة المواصلات العامة بخط جنوب الجيزة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن الحاجة إلى توفير خطوط نقل داخلى بنطاق دائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك للتخفيف على المواطنين والطلبة.

خدمات النقل البري الداخلي والدولي

وناقشت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبان نادر عبده صديق، وعماد الدرجلى، الأول: بشأن عدم التزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى بتشغيل خطوط نقل جماعى بمركزى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة بالرغم من تقدم العديد من الشركات بطلبات لتشغيل تلك الخطوط.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام جهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي بتدعيم خطوط النقل الجماعي.

وجاء الطلب الثانى: بشأن عدم تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات على طريق القاهرة/أسيوط الزراعى خاصة في المنطقة الواقعة بين أبو رجوان القبلي وقرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف منطقة مزغونة وأبو رجوان بصفة عاجلة لحين البدء في أعمال التطوير الشامل للطريق.



كما جاء الطلب الثالث: بشأن بطء تنفيذ أعمال مخرج ومدخل للطريق الاقليمى

وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري خلال أسبوعين بنهو أعمال رصف تلك المسافة مسافة 2,5 كم بين الدورنات للخلف.



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن عدم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق المريوطية، هذا بالإضافة إلى عدم الانتهاء من أعمال الرصف للناحية الشرقية من الطريق فى المسافة بين قرية ميت رهينة وحتى قرية منشأة دهشور بطول 2,6 كم.

الهيئة العامة للطرق والكباري

وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بمخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة التعويضات المنزع ملكيتها لصالح أعمال الطالعة والنازلة لمحور المريوطية.



وناقشت اللجنة ثلاث طلبات مقدمة من النائب نادر عبده صديق، الأول: بشأن عدم توقف بعض القطارات بمحطة سكك حديد العياط بمحافظة الجيزة،

وأوصت اللجنة بموافاتها خلال اجتماع الغد بعدد عربات الـ 32 قطار التي يعملون على الخط في الاتجاهين، هذا بالإضافة إلى موافاة اللجنة بأقصى عدد لعربات القطار تسير على هذا الخط.



وجاء الطلب الثانى: بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة إدراج إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بمدينة العياط بمحافظة الجيزة (أعلى مزلقان مستشفى السكك الحديدية) ضمن خطة الهيئة للعام المالي 2025/2026



وجاء الطلب الثالث: بشأن سوء حالة محطة سكك حديد العياط بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصيانة متوسطة للمحطة، على أن تقوم الهيئة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يفيد أن أعمال الصيانة المتوسطة ستتم خلال ثلاثة أيام وأنها ستنتهى خلال شهر.

التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات



و شدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، علي ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، لاسيما وأنها تتعلق بملف هام لدى المواطنين وهو ملف الطرق والنقل، والذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة والحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأوضح أن تنفيذ تلك التوصيات يضمن تحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع الهام علي الوجه الأكمل الذى تستهدفه الدولة.

وتابع، أن المواطن المصرى من حقه علينا أن يشعر بتحسن في خدمات الطرق والنقل والسكة الحديد التى يستخدمها يوميا، وليس فقط ما يشاهده عبر وسائل الإعلام.

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