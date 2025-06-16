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رياضة

الوداد المغربي يحدد حارسه الأساسي في مواجهة مانشستر سيتي بمونديال الأندية

الوداد المغربي، فيتو
الوداد المغربي، فيتو

حسم محمد أمين بنهاشم، مدرب فريق الوداد المغربي، هوية حارس الفريق الأساسي في لقاء مانشستر سيتي، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، في كأس العالم للأندية 2025.

مهدي بنعبيد يحرس مرمى الوداد أمام مانشستر سيتي 

وعقد بنهاشم اجتماعا فنيا على نطاق ضيق مع مساعديه وحراس الوداد، وتقرر اختيار مهدي بنعبيد، رغم أنه كان قد انضم للفريق في الميركاتو الشتوي المنصرم على حساب يوسف المطيع الذي قضى مع الوداد 4 مواسم.

وكان زهير لعروبي حارس الوداد في مونديال الإمارات 2018 والمنضم بتوصية من بنهاشم ليدرب حراس النادي٬ هو من فضل اختيار المهدي بنعبيد ليكون حارس الوداد الأول في هذا المونديال.

ويعد بنعبيد الحارس الثالث لمنتخب المغرب بعد ياسين بونو ومنير المحمدي، وكان حاضرا في أمم إفريقيا التي احتضنتها كوت ديفوار مثلما أنه راكم تجربة كبيرة رفقة الفتح والجيش الملكي قبل انضمامه للوداد.

بنهاشم اختار هذا الاجتماع الضيق كي يبرز لحراس الوداد جميعهم أهميتهم بغض النظر عن الذي يظهر أمام مانشستر سيتي بينما قرر اعتماد مبدأ التدوير بينهم محليا وأفريقيا الموسم المقبل.

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