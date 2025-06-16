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كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم طقس تجليس نيافة الأنبا مينا على كرسي الإيبارشية

الاسكندريه
الاسكندريه

نظمت ايبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم الاثنين، طقس تجليس نيافة الأنبا مينا على كرسي الإيبارشية، داخل كنيسة العذراء مريم ببرج العرب، بحضور الآباء المطارنة والأساقفة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من القيادات.

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تضمن الطقس قراءة الآباء المطارنة والأساقفة، تقليد الأسقفية، كما وقعوا عليه، وتبعها إلقاء عدة كلمات من الأساقفة وكبار الحضور.

وأكد الأنبا مينا، إنه يعلم أن تلك الايبارشية في قلب قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أنها ستكون في قلبه أيضًا، كما قدم الشكر إلى الأنبا بولا على إشرافه على الايبارشية وما قدمه لخدمة شعبها.

 

وأشار إلى شكره وحبه للأنبا كيرلس افا مينا، رئيس دير مارمينا العجائبي، كونه أبيه الروحي في الدير وهو من ذكاه إلى قداسة البابا تواضروس لرسامته أسقفا.

وقال الأنبا بولا، مطران طنطا والنائب البابوي السابق على ايبارشية البحيرة وتوابعها والتي كان من ضمنها مناطق ايبارشية برج العرب، إن اختيار الأنبا مينا هو اختيار مبشر كونه راهب قارئ ومطلع ويجيد أكثر من لغة.

 


واضاف الأنبا بولا في كلمته، أن الايبارشية تعد ايبارشية واعدة يوجد في محيطها دير مارمينا وفي قلبها مسكن البابا تواضروس في كينج مريوط، كما يوجد بها مطار دولي واهتمام كبير من الدولة المصرية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنها المرة الأولى التي يحضر فيها مثل تلك المناسبة، مشيرًا إلى أن الكل يعي أن مصر وطن الجميع نعيش فيه كأخوة تحت سقف وطن واحد، ويربطنا حب الوطن والتفافنا حول القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف محافظ الإسكندرية، أنه على المستوى شخصي سعد بتواجده في تلك المناسبة، مقدمًا التهنئة لشعب برج العرب والعامرية على اختيار الأنبا مينا أسقفا لهم.

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الإيبارشية والفريق أحمد خالد برج العرب الاسكندرية

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