الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

قرار حاسم من الكهرباء بشأن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

تخفيف الاحمال
تخفيف الاحمال
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أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعى، نافيا وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائى وتطبيق خطة تخفيف الأحمال فى أى منطقة.
 

آخر مستجدات الحكومة لتطبيق تخفيف الأحمال


وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أكدت  ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات.


وأشار إلي أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات لتخفيف الإضاءة العامة فى الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وتقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة.
 

تعليمات وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك التيار
 

وشدد علي أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا.

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