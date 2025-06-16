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محافظ سوهاج يوجه بإصلاح ساتر ترابى بمزرعة صرف تسبب فى غرق عدد من المنازل

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

 وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومسئوولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتقال الفوري إلى موقع انهيار جزء من الساتر الترابي بمزرعة الصرف الصحى بإدفا ما نتج عنه تسرب المياه إلى بعض المنازل بقرية نجع الدير، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

محافظ سوهاج يوجه مياه سوهاج بإصلاح الساتر الترابى بمزرعة الصرف الذى تسبب فى غرق المنازل 

 وأوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه فور تلقي التوجيهات تم التحرك الفوري إلى الموقع، حيث تبين انهيار جزء من أحد السواتر الترابية بمزرعة محطة صرف صحي إدفا مما نتج عنه تسرب مياه منظومة الرى بالمزرعة إلى أحد المناطق بقرية نجع الدير.

وأضاف صلاح أن الشركة قامت بالتعاون مع الوحدة المحلية بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه والتعامل الفوري مع الحدث،  مؤكدًا أنه جار شفط جميع المياه المسربة، والعمل على إصلاح الساتر الترابي.

وشدد محافظ سوهاج على سرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وحصر المتضررين والعرض على بجميع المستجدات أولا بأول، موجها باستمرار المتابعة على مدار الساعة حتى صباح باكر.

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الإجراءات اللازمة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رئيس شركة مياه الشرب والصرف

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