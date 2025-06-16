بعد غرق 9 منازل احتواء أزمة تسريب منظومة الصرف الصحى بمزرعة نجع الدير

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاثنين بعدد من المعدات لشفط كميات المياه المتراكمة بمنطقة نجع الدير بمركز سوهاج، والتى تسربت من أحد مكونات منظومة ري المزرعة شرق الغابة الشجرية، والتى تم تأجيرها بنظام حق الانتفاع لشركة شمال الوادي للاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، مما نتج عنه بعض الأضرار في 9 منازل للمواطنين، ومساحة ١٢ قيراطا تقريبًا من الأراضي غير المأهولة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المستثمر المستفيد من الغابة الشجرية، كما تم حصر الأضرار التى لحقت بالأهالى لتكليف المستثمر بتعويضهم.



وقد نجحت فرق الطوارئ والفرق الفنية وغرفة الازمات والطوارى حاليا باحتواء الأزمة، وسحب كميات المياه المتراكمة فى ظل تواجد لقيادات الشركة بالمنطقة المتضررة ،وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين المتضررين من الواقعة وتؤكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوتية اللازمة.



ومن الجدير بالذكر انه تم الدفع بعدد ١٧سيارة كسح سعة ٨ متر مكعب، و٣ باك لودر ولودر وحفار وأن معدات الشركة يستمر عملها حتى الآن لحين انتهاء الأزمة.





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